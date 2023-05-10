مفوض أوروبي: إطلاق أول مناقصة دولية للمشتريات المشتركة للغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أطلقت المفوضية الأوروبية الأربعاء أول مناقصة دولية للمشتريات المشتركة للغاز، كجزء من منصة الطاقة للاتحاد الأوروبي.

أعلن ذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، واصفا هذه الخطوة بأنها “علامة تاريخية”، كونه “لأول مرة على الإطلاق نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمن الطاقة ومعالجة ارتفاع أسعار الغاز”.

وقال نائب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي إن استجابة السوق كانت “إيجابية ومشجعة”، حيث “انضمت، حتى الآن، حوالي 107 شركة للمشاركة في الشراء المشترك للغاز من خلال آلية (AggregateEU) التي تم إنشاؤها حديثاً”، وهناك “شركات أخرى في طور القيام بذلك”، مشيرا إلى أن 77 شركة أوروبية قدمت في المناقصة الأولى التي تم طرحها اليوم طلبات بحجم إجمالي يبلغ حوالي 11.6 مليار متر مكعب من الغاز.

وأفاد بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال يمثل حوالي 2.8 مليار متر مكعب، بينما يلزم ما يقرب من 9.6 مليار متر مكعب للتسليم عبر خط الأنابيب. وقال “ندعو جميع الموردين الدوليين ذوي السمعة الطيبة للمشاركة وتقديم عروضهم لخدمة العملاء الأوروبيين (…) هذه المناقصة الأولى مفتوحة حتى 15 أيار/مايو وتغطي شحنات الغاز من حزيران/يونيو 2023 إلى أيار/مايو 2024”.