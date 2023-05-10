ميلوني: حل مشكلة الهجرة أوروبيا يكمن في معالجة بعدها الخارجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ-روما- رأت رئيسة الوزارة الإيطالية جورجا ميلوني إن “الطريقة الجدية لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية” تكمن في “تحويل الانتباه إلى الدفاع عن البعد الخارجي والعمل على سياسة العودة الجادة والعمل مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين غير الشرعيين لضمان حقهم في عدم إجبارهم على الفرار من أراضيهم”.

وأشارت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في براغ مع نظيرها التشيكي بيتر فيالا، إلى أنها أثارت هذه المسألة “عدة مرات في المجلس الأوروبي والتي وجدت دائمًا تضامنا من جمهورية التشيك”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن “هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة من قبل المفوضية الأوروبية نتوقعها قبل انعقاد القمة الاوروبية المقبلة التي ستتعامل مع هذا الأمر”.

كما اعتبرت ميلوني أن “التعاون غير المفترس مع البلدان الأفريقية يصبح أداة جدية لمعالجة أزمة الهجرة التي نمر بها في الوقت الراهن”.

وبدوره، وصف فيالا نظيرته الإيطالية بـ”الذكية وبعيدة النظر”، فهي “تدرك أنه أصبح من الحتمي معالجة هذه القضية على المستوى الأوروبي قبل أن تطوِّق الأراضي الأوروبية”.