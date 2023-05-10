برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة انعدام الامن الغذائي مع استمرار القتال بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أنه من المتوقع أن ينحدر في الأشهر المقبلة ما بين 2 إلى 2.5 مليون شخص إضافي في السودان للجوع نتيجة العنف المستمر في البلاد.

وقال البرنامج، الذي مقره العاصمة الإيطالية روما، في بيان إن هذا من شأنه أن يأخذ الانعدام الحاد للأمن الغذائي في السودان إلى مستويات قياسية ليصل الى أكثر من 19 مليون شخص، أي خمسيّ السكان.

وتوقع البرنامج الاممي حدوث أكبر ارتفاعات في انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه ارتفعت كلفة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 25 في المائة في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. ومن الممكن أن ترتفع الأسعار بصورة أكبر إذا لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى حقولهم وزراعة المواد الغذائية الأساسية بين أيار/مايو-تموز/يوليو.

أجبر العنف وانعدام الأمن برنامج الأغذية العالمي على إيقاف عملياته مؤقتًا في السودان، لكنه استأنفها ووصل منذ الأسبوع الماضي إلى أكثر من 35،000 شخص بالغذاء الضروري. تركّز العمليات على مساعدة ما مجموعه 384،000 شخص، بما في ذلك العائلات التي فرت مؤخرًا من الصراع، واللاجئين الموجودين مسبقًا والنازحين داخليًا والمجتمعات الضعيفة التي تستضيفهم في ولايات القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي يديرها برنامج الأغذية العالمي ستبدأ رحلات جوية منتظمة بين بورتسودان وأديس أبابا و إثيوبيا لتسهيل النقل الآمن للعاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية وكذلك المساعدات الحيوية.

كما سيزيد برنامج الأغذية العالمي من مساعداته الطارئة لدعم 4.9 مليون شخص من الأكثر احتياجًا في المناطق التي يسمح بها الوضع الأمني، بالإضافة إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعلاجه لنحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة وسيدة حامل او مرضع.

جدير بالذكر أن البرنامج كان يعاني قبل اندلاع الصراع من فجوة تمويلية لعملياته الحيوية تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات بشكل كبير مع الأزمة.