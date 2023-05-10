ميلوني: لم نتخذ بعد قرارا بشأن تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أن “النقاش لا يزال مفتوحا” بشأن تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة (الحزام والطريق) التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى مع الصين في عام 2019 خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لروما.

وقالت ميلوني الاربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال زيارتها الأربعاء للعاصمة التشيكية براغ، “هذا قرار حساس لم نتخذه بعد”، ملفتة إلى أنها لم تكن تتفق حينها على مبادرة حكومة جوزيبي كونتي بالانضمام الى ما يوصف بأكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ لربط الصين بالعالم عبر البر والبحر.

وكانت ميلوني قد وصفت خلال حملتها الانتخابية، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، انضمام إيطاليا، الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، للمبادرة بـ”الخطأ الكبيرً”، وقالت “إذا وجدت نفسي مضطرة للتوقيع على تجديد تلك المذكرة صباح الغد، سيصعب علي ذلك”.

وحسب بيانات لوزارة الخارجية في بكين، ظلت الصين حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022 أكبر شريك تجاري لإيطاليا في آسيا، فيما ظلت إيطاليا رابع أكبر شريك تجاري للصين في الاتحاد الأوروبي.