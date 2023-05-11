برلماني إيطالي: الحكومة الفرنسية تهاب نشأة تحالف بين ميلوني ومارين لوبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، جورجو موليه أن تهجم مسؤولين فرنسيين على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بشأن سياساتها للهجرة هو “مجرد مسألة تتعلق بالسياسة الفرنسية الداخلية، حيث يحاولون نزع الشرعية عن مارين لوبان لمنع تحالف جديد في أوروبا”.

وقال القيادي في حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) المنتمي للإئتلاف الحاكم “إنني أدعو فرنسا، وليس فقط فرنسا، لتجنب شن حملة انتخابية في قضية حساسة مثل قضية الهجرة وإلا فلن نتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة إلى الأمام لحل مشكلة تؤثر على حياة عشرات الآلاف من الناس”.

وأشار إلى أن “كلمات مثل اللاإنسانية والعجز” التي وصف بها مسؤولون فرنسيون سياسة ميلوني “يجب أن تعاد إلى من تفوه بها والتي بالإضافة إلى كونها زائفة، فهي تنتمي إلى مفردات لا تأخذ في الاعتبار يأس أشخاص لا يهدفون في كثير من الأحيان للوصول إلى إيطاليا ولكن لإنقاذ الأرواح”.