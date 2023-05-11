البابا يدعو لرؤية المسيح في الشخص المهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا، إن علينا أن نرى في المهاجر لا أخًا أو أختًا في صعوبة وحسب، وإنما المسيح نفسه.

وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي التاسع بعد المائة للمهاجرين واللاجئين، التي صدرت اليوم الخميس، تحت عنوان “أحرارٌ في أن نختار بين الهجرة أو البقاء”، كتب البابا، أن صدى كلمات الانجيل: “لأَنِّي جُعتُ فأَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريبًا فآويتُموني، وعُريانًا فَكسَوتُموني، ومَريضًا فعُدتُموني، وسَجينًا فجِئتُم إِلَيَّ”، يتردّد كتحذير دائم لكي نرى في المهاجر لا أخًا أو أختًا في صعوبة وحسب، وإنما المسيح نفسه الذي يقرع على بابنا.

وأردف البابا ووفقا لإذاعة الفاتيكان: “لذلك، فيما نعمل لكي تكون كلّ هِجرة ثمرة خيار حُرّ، نحن مدعوّون لكي نتحلّى بالاحترام الكامل لكلّ مهاجر، وهذا يعني أن نرافق تدفّقات الهجرة ونُديرها بأفضل طريقة ممكنة، فنبني جسورًا لا جدرانًا، ونوسّع القنوات من أجل هجرة آمنة ونظاميّة”.

وأوضح فرنسيس، أنه “حيثما قرّرنا أن نبني مستقبلنا، في البلد الذي فيه وُلِدنا أو في مكان آخر، المهمّ هو أن يكون هناك دائمًا جماعة مستعدّة لاستقبال الجميع وحمايتهم وتعزيزهم وادماجهم في المجتمع، دون تمييز وبدون أن يُترك أحدٌ خارجًا”، مبيناً أن “المسيرة السّينوديّة التي انطلقنا بها ككنيسة، تحملنا لكي نرى في الأشخاص الأكثر هشاشة – ومن بينهم الكثير من المهاجرين واللاجئين – رُفقاءَ سَفَر مميّزين، علينا أن نحبّهم ونعتني بهم كإخوة وأخوات، فمن خلال السير معًا فقط سنتمكَّن مِن الذهاب بعيدًا وبلوغ هدف رحلتنا المشترك”.

واختتم البابا رسالته رافعًا الصلاة: “أيّها الإله، الآب القدير، أعطنا نعمة أن نلتزم بشكل فاعل في سبيل العدالة والتّضامن والسّلام، لكي تُضمَن لجميع أبنائك حرّيّة اختيار الهجرة أو البقاء. أعطنا الشّجاعة لأن ندين أهوال عالمنا كلّها، ولنكافح ضدّ كلِّ ظُلم يشوّه جمال مخلوقاتك وانسجام بيتنا المشترك. أعضدنا بقوّة روحك القدّوس، لكي نتمكّن من أن نُظهر حنانك لكلّ مُهاجر تضعُه على دربنا وننشر في القلوب وفي كلّ بيئة ثقافة اللقاء والعناية”.