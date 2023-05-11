بريطانيا تؤكد إرسال شحنة صواريخ لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن ـ أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وهو نبأ استبقت نشره اليوم شبكة (سي إن إن) الأخبارية.

وبهذا الصدد، قال والاس في إحاطة لأعضاء مجلس العموم الخميس، “يمكنني اليوم تأكيد تبرع بلادنا بصواريخ (ستورم شادو) لأوكرانيا”.

وذكر وزير الدفاع، أن هذه الصواريخ “بعيدة المدى هي للاستخدام التقليدي فقط، وهي صواريخ ذات قدرات هجومية دقيقة”، مبيناً أن “التبرع بهذه الأنظمة الدفاعية يمنح أوكرانيا فرصة أفضل للدفاع عن نفسها ضد الوحشية الروسية المستمرة”.

وخلص والاس الى القول، إن هذه المبادرة تأتي “بشكل خاص، لأن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الأوكرانية، يتم بشكل متزايد في ظل انتهاك واضح للقانون الدولي”.