البابا: الحكام مدعوون إلى ممارسة سياسات نزيهة خدمة للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إن الحكام مدعوون إلى ممارسة سياسات نزيهة مكرسة لخدمة الجميع.

وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي التاسع بعد المائة للمهاجرين واللاجئين، التي صدرت اليوم الخميس، تحت عنوان “أحرارٌ في أن نختار بين الهجرة أو البقاء”، كتب البابا، أن “اضطهادات وحروب وظّواهر مناخيّة وبؤس، جميع هذه الأمور هي من بين أكثر الأسباب المرئيّة للهجرة القسرية المعاصرة”.

وذكر فرنسيس، أن “المهاجرون يهربون بسبب الفقر والخوف واليأس، وللقضاء على هذه الأسباب، وبالتّالي لوضع حدّ للهجرة القسرية، من المهم أن يلتزم الجميع، كلٌّ بحسب مسؤولياته. التزام يبدأ بسؤال أنفسنا حول ما يمكننا فعله وكذلك حول ما يجب علينا أن نتوقّف عن فعله. علينا بذل قصارى جهدنا لكي نوقف سباق التّسلّح، والاستعمار الاقتصاديّ، ونهب موارد الآخرين، وتدمير بيتنا المشترك”.

تابع الحبر الأعظم يقول: “يبدو مثال الجماعة المسيحيّة الأولى، عندما ـ كانَ جَميعُ الَّذينَ آمنوا جماعةً واحِدة، يَجعَلونَ كُلَّ شَيءٍ مُشتَرَكًا بَينَهم، يَبيعونَ أَملاكَهم وأَمْوالَهم، ويَتَقاسَمونَ الثَّمَنَ على قَدْرِ احتِياجِ كُلٍّ مِنْهُم ـ بعيدًا جدًّا عن واقع اليوم! لكي نجعل من الهجرة خيارًا حرًّا حقًّا، علينا أن نجتهد لكي نضمن للجميع مشاركة عادلة في الخير العام، واحترام الحقوق الأساسيّة وحصول الجميع على تنمية بشريّة متكاملة”.

وأشار الحبر الأعظم إلى أنه “بهذه الطّريقة فقط يمكننا أن نوفّر لكلّ فرد إمكانيّة أن يعيش بكرامة، ويحقق ذاته كفرد وكعائلة. من الواضح أنّ الواجب الرّئيسي يُفرض على البلدان الأصليّة وحكامها، المدعوّين إلى ممارسة سياسات صالحة، شفافة، صادقة، بعيدة النّظر وفي خدمة الجميع، ولاسيما الأشدَّ ضعفًا. لكن، يجب أن يوضعوا في ظروف تتيح لهم القيام بذلك، دون أن يجدوا أنفسهم محرومين من مواردهم الطّبيعيّة والبشريّة، وبدون تدخلات خارجية موجّهة لتعزيز مصالح قلة”.

وذكر البابا، أنه “حيثما تسمح الظّروف بالاختيار بين الهجرة أو البقاء، ينبغي التّأكد من أنّ هذا الخيار مدروس ومتزن، من أجل تجنّب وقوع العديد من الرّجال والنساء والأطفال ضحيّة لأوهام محفوفة بالمخاطر أو لمتاجري بشر عديمي الضّمير”.

ونوه فرنسيس، بأن “من الضروري أن يُصار إلى جُهد مُشترك من قِبَل البُلدان، الأفراد والمجتمع الدّولي لكي نضمن للجميع الحقّ في عدم الهجرة، أيْ، إمكانيّة أن يعيشوا بسلام وكرامة في أرضهم. إنّه حقّ لم يلحَظه القانون بعد، لكنّه ذو أهميّة أساسيّة، ويجب أن يُفهَمَ كمسؤوليّة مُشتركة لجميع الدُّول تجاه خير عام يذهب إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنيّة”.

وأوضح البابا، أنه “في الواقع، بما أنّ الموارد العالميّة ليست غير محدودة، فإنّ تنمية البُلدان الأكثر فقرًا على الصعيد الاقتصادي تعتمد على قُدرة المشاركة التي يمكن خَلقها بين جميع البُلدان. وإلى أن يتمَّ ضمان هذا الحقّ – وهي مسيرة طويلة – سيكون هناك أشخاصٌ كثيرون مُجبَرون على المغادرة بحثًا عن حياة أفضل”.