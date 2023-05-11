بوريل: روسيا هُزمت وكييف لم تنتصر بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن “الجيش الروسي قد هُزم: لقد حاول الاستيلاء على كييف في غضون أسبوعين وفشل وتم إبعاده”.

وأضاف المفوض الأوروبي خلال قمة الدفاع الأوروبية الملتئمة في بروكسل، الخميس، أن الروس “لم يتمكنوا من الاستيلاء على باخموت. إنها حرب دموية، لكن روسيا خسرتها بالفعل”. إلا أن “أوكرانيا لم تنتصر بعد، لكن من الواضح أنها هزيمة عسكرية لروسيا”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية، إلى أن في أوروبا اليوم “علينا أن نواجه حربًا”، لذلك “فمن المهم أن يكتسب الجانب الدفاعي لسياستنا الخارجية أهمية كبرى. إنه الوقت المناسب لأوروبا لإدراك الكيفية التي يسير بها العالم”، وأنه يجب علينا أن نكون أكثر اتحاداً”.

وذكر المفوض السامي أن هذا الاتحاد “يجب ألا يقتصر على الإدلاء بالتصريحات والتعبير عن المخاوف، بل أن يشمل امتلاك القدرة على التصرف أيضاً”. واختتم مضيفاً، أن “الحقيقة اليوم هي أن الجانب الدفاعي في عملي قد أكتسى أهمية كبيرة، وأنا سعيد جداً بذلك”.