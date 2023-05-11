تاياني: حاجة لاستراتيجية واسعة النطاق لرفع معدل الولادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الحاجة إلى اتباع استراتيجية واسعة النطاق بهدف رفع معدل الولادات في البلاد.

وقال الوزير تاياني، متحدثًا في “الوضع العام للولادات”، الذي عقد في صالة استماع روما، الخميس، إنه فيما يتعلق بهذا الموضوع، “أنا مقتنع بأن بإمكاننا التعاون كفريق واحد”، مبينا أن “الدفاع عن الأسرة حقيقة هامة، وحتى من وجهة النظر الاقتصادية، فإن انخفاض معدل الولادات يلحق الضرر بالبلد بأكمله. دعونا نفكر على سبيل المثال بالمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps) بدون عمال شباب”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: “إننا نحتاج إلى استراتيجية أوسع للحد من انخفاض معدلات المواليد، فنحن دون المتوسط ​​الأوروبي، وقد اتخذت الحكومة قرارات مهمة أصلا بهذا الشأن، مثل تقليل العبء الضريبي على الأسر التي لديها أكثر من طفلين”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “تأجير الرحم لا يُعدّ وسيلة ناجعة لزيادة معدلات المواليد”، مشيرًا إلى أن “من يسلك طريق التبنّي أيضاً، يختار الحب بالقدر نفسه”.