بوريل: اتهامات مزعجة من اليساريين بتأجيج الحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا “أجريت مناقشات كثيرة مع أصدقاء وكذلك أشخاص يأتون أساسًا من تيار اليسار. ما يزعجني هو أن بعض اليساريين في أوروبا يقولون لي: إنك تغذي الحرب”.

وأضاف المفوض الأوروبي خلال قمة الدفاع الأوروبية الملتئمة في بروكسل، الخميس: “حسنًا، نحن ندعم أوكرانيا، لكن هل نطيل أمد الحرب من خلال دعم أوكرانيا. نعم! نحن نفعل ذلك حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”، مبيناً أن “علينا أن نفهم أننا إذا أوقفنا دعم أوكرانيا، فستختفي كدولة حرة ومستقلة”.

وأسترسل منسق الدبلوماسية الأوروبية: “إنهم يقولون كلا، ستكون هناك مفاوضات سلام. نحن مستعدون لمحادثات السلام، لكن كل من ذهب إلى الكرملين وتحدث إلى بوتين عاد بالرسالة نفسها: لدي أهداف عسكرية وسأواصل الحرب حتى أحققها”.

تابع بوريل “الحرب في الوقت الحالي تتمثل بالقصف الممنهج للمدنيين، التدمير المنهجي لبلد ما، وليس جيشًا يقاتل جيشًا آخر. إنه قصف يومي للمدن، تدمير للبنية التحتية المدنية، قتل مدنيين واختطاف أطفال: هذه هي الحرب الدائرة”.

وذكر المفوض السامي أن، “الغرب إذا توقف عن دعم أوكرانيا، فإن روسيا ستحتل كييف، وتحول البلاد إلى بيلاروسيا ثانية، سيكون لدينا جيش روسي على الحدود مع بولندا وسيزداد انعدام الأمن. ولن يصبح لأوكرانيا وجود بعد الآن”.