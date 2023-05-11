ناشطة إنسانية إيطالية: كلمات البابا دعوة قوية لوعي جماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت ناشطة إنسانية إيطالية، إن “كلمات البابا فرنسيس تمثل دعوة قوية جدًا لوعي جماعي، فهي تطالبنا بتفكير عميق عاجل بنماذج المجتمع والعالم الذي بنيناه والصيغ الاقتصادية والسياسية، إذ لم نفعل شيئًا سوى بناء الجدران بيننا، أخرى بين الذات والمجتمع، وغيرها بين الأمم وبقية العالم”.

وتعليقاً على رسالة البابا لمناسبة اليوم العالمي الـ109 للمهاجرين واللاجئين، الذي يمرّ في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، بعنوان “حرية في اختيار الهجرة أو البقاء”، رأت مديرة الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) الإنسانية الإسبانية، فيرونيكا ألفونسي، أن “نماذج المجتمع هذه تستند إلى عدم المساواة، الخوف، عدم الاستقرار، واستغلال كثيرين من أجل رفاهية قلة”.

وحذرت ألفونسي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، من أن “هذه النماذج تخلق أنظمة تعايش تقوم على العنف، غير قادرة على تقديم إجابات وافية سواء أكان بالنسبة للأشخاص الذين أجبروا على الهجرة، أم للطلاب والطالبات الذين يبحثون عن منزل في مدننا، من يبحثون عن وظيفة ويتلقون عروض غير مقبولة، من يعيشون في ظروف هشة وليس لديهم نظام حماية يمكن أن يدعمهم أيضاً”.

وذكرت رئيسة الفرع الإيطالي للمنظمة، أن “هذه وجهة نظر للعالم تقدم لنا الحسابات، فلقد عشنا حالة طوارئ وبائية، كما أننا ما نزال نعيش بدون وعي، أزمة مناخية مأساوية، وقد وصلنا إلى نقطة تحتم علينا اتخاذ خيارات شجاعة ومربكة ايضاً”.

وبالنسبة للناشطة، فإن ظاهرة الهجرة “جزء مهم من هذا المنطق لكنها لا تستوفيه، فلقد أصبح الكفاح من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين وأرواحهم رمزا لكل المعارك الضرورية اليوم، والتي تتطلب منا التزماً شخصياً”. واختتمت بالقول: “نحن مدينون بذلك لأنفسنا وللأجيال القادمة، التي تضعنا أمام مواجه مسؤولياتنا بعزم”.