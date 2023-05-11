إيطاليا: تكثيف التعاون مع النرويج وتعزيز حضورنا في منطقة القطب الشمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أوسلو ـ أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، سعيها إلى تكثيف التعاون مع النرويج وتعزيز حضورها في منطقة القطب الشمالي.

هذا يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بزيارة للعاصمة النرويجية “أوسلو في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، إنه عقد “اجتماعا إيجابيا مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت”، وقد أعرب كلاهما عن الأمل بـ”تعاون أكبر في مجالات مناهضة الهجرة، توريد الطاقة والتبادل التجاري”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في النهاية، أنه “نريد تعزيز حضور بلادنا في منطقة القطب الشمالي”، واختتم مبيناً أن “النرويج بلد صديق وحليف”.