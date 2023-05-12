وزير خارجية ليتوانيا: ضرب الشركات الصينية إن تجاوزت العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستوكهولم ـ دعا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس، إلى “ضرب كل من يلتف على العقوبات الأوروبية المفروضة على الاتحاد الروسي، بما في ذلك الشركات الصينية.

وقال الوزير لاندسبيرجيس، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غير الرسمي، المنعقد الجمعة قرب مطار ستوكهولم، إنه “يجب أن يكون واضحًا جدًا أننا عندما نتحدث عن التحايل على العقوبات ضد روسيا خارج الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون هناك رسالة شاملة”.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير الليتواني، أنه “إذا كانت الشركات الصينية تساعد موسكو على التهرب من الإجراءات التقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تتلقى هذه الرسالة”، بل “على أية دولة أخرى تساعد روسيا في الإفلات من العقوبات، أن تفهم أنها مرصودة على رادارنا”.

ولأولئك الذين يرون أن ضرب الشركات الصينية يمكن أن يضر بالعلاقات مع بكين، رد لاندسبيرجيس متسائلاً، “هل علينا التفكير بالموقف الأوروبي أم لا؟ هذه هي النقطة الاستراتيجية”، فـ”يجب أولاً وقبل كل شيء، تحديد موقف أوروبا من ناحية روسيا، الصين وحتى أوكرانيا، بعد ذلك يمكننا التحدث إلى الآخرين بقوة أكبر قليلاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الليتوانية مستنتجاً، أنه “إذا بدأنا بالقول إن شخصاً ما سوف يغضب إذا فعلنا ذلك، فإننا نرسل بكل بساطة، رسالة مفادها أننا لسنا أقوياء بما فيه الكفاية”.