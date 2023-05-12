أسقف إيطالي يدعو للنأي بالنفس عن التحيز والأيديولوجيات ضد المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا أسقف إيطالي إلى النأي بالنفس عن “الأحكام المسبقة والأيديولوجيات” ضد ظاهرة الهجرة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين لمنطقة الجنوب وأسقف مدينة كاسانو، المونسنيور فرانشيسكو سافينو، عن “الحيرة من ناحية بعض القرارات الحكومية” بشأن الهجرة. وقال: “أنا في حيرة من أمري، على سبيل المثال، بشأن إلغاء حق الحماية الخاصة، وكذلك من ناحية اعتبار ظاهرة الهجرة حالة طارئة”.

وأضاف المونسنيور سافينو: “أتساءل عما إذا هذا الأمر قد حدث حقا، وعما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر بقانون (بوسّي فيني)”، لتنظيم شؤون الهجرة “فلقد أبدى وكيل رئاسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو استعداده لفتح طاولة حوار”، بهذا الشأن.

وخلص المسؤول الكنسي الى القول، إن “من واجبنا ككنيسة أن نتكلم أو أن نعبر عن الحيرة”، لذلك، “دعونا نضع الأحكام المسبقة والانتماءات الأيديولوجية جانباً”.