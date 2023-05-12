ترحيب أممي بإعلان جدة لحماية المدنيين بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة “الترحيب” بتوقيع طرفي الصراع في السودان على إعلان الالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.

وحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإنه “فيما يواصل عاملو الإغاثة، وخاصة الشركاء المحليين، العمل في ظروف صعبة للغاية، يأمل الأمين العام أن يضمن هذا الإعلان إمكانية توسيع نطاق عمليات الإغاثة بشكل عاجل وآمن للوفاء باحتياجات ملايين الناس في السودان”.

وجدد الأمين العام، في البيان، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار وتوسيع المحادثات للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد البيان الصحفي أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا للمساعدة في تطبيق الإعلان، وستواصل توصيل المساعدات الإنسانية سواء توقف إطلاق النار أم لا.

وكانت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) قد رحبت بدورها بالتوقيع في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وذكر بيان نُشر على موقع بعثة الأمم المتحدة في السودان أن هذه “خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان”.

وحثت الآلية الثلاثية الطرفين على “بذل كل جهد وعلى الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات مجدية على أرض الواقع”.

وتحقيقاً لهذه الغاية، “يجب على الطرفين إعطاء تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى الرتب الأدنى بين صفوفهما للتقيد بإعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والدفن اللائق المحترم للموتى”.

وحثت الآلية الأطراف على “مواصلة الانخراط في العملية بشكل بنّاء، وبحسن نية من أجل البناء على ما تم تحقيقه، والوصول في نهاية المطاف إلى وقف دائم للأعمال العدائية من خلال آلية قوية للرصد والتحقق”.