الحزب الديمقراطي الإيطالي ينتقد “تجنب” سالفيني لقاء زيلينسكي بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض تجنب نائب رئيس الوزراء وزير البنى التحتية، ماتيو سالفيني، لقاء الرئيس الاوكراني الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي من المرتقب أن يزور روما يوم غد السبت.

وكتب القيادي في الحزب الديمقراطي السيناتور فيليبو سينسي الجمعة في تغريدة على منصة (تويتر) “من الخطير أن يحتمي سالفيني بمنصبه كوزير للبنى التحتية، متناسيا دوره كنائب لرئيس الوزراء من أجل ألا يقابل زيلينسكي. نحن نعلم جيدًا أنه يتحجج بأعذار واهية وسيكون ذلك إحراجًا خطيرًا للحكومة الإيطالية التي ضعفت بسبب قضية أوكرانيا الحاسمة”.

وكان سالفيني، الذي يقود حزب (الرابطة) الكيان السياسي الثاني في الائتلاف اليميني الحاكم، قد رد على سؤال ما إذا كان سيلتقي زيلينسكي بالقول “لا، أنا لست رئيس وزراء ولا وزير خارجية. أنا وزير البنية التحتية وجاهز لإعادة الإعمار (في أوكرانيا) فهناك شركات إيطالية تنتظر بفارغ الصبر للتمكن من تقديم مساهمتها”.

ومن المرتقب يلتقي زيلينسكي في روما رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، كما سيتقبله البابا فرنسيس في الفاتيكان.