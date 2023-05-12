المرشح الرئاسي كليجدار أوغلو: فوزنا بانتخابات تركيا الاحد سينهي سلطة الرجل الواحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مرشح (تحالف الأمة)، كمال كليجدار أوغلو أن “النجاح الانتخابي لقوى الديمقراطية” في انتخابات يوم الاحد المقبل في تركيا “سيكون نقطة انطلاق ممتازة للاحتفال بالذكرى المئوية لجمهوريتنا”.

وقال أوغلو، الذي ينافس كلا من مرشح (تحالف الشعب) الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، و(تحالف الأجداد) سنان أوغان، على رئاسة تركيا، في مقابلة الجمعة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إن “فوزي وتحالف الأمة في انتخابات الأحد سيكون خطوة أولى مهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نمر بها لأننا سنحل بشكل ديمقراطي محل نظام استبدادي للغاية”.

وأضاف “كما وعدنا الأتراك، سوف نجلب الربيع في كل جانب من جوانب حياة مواطنينا”، مشيرا إلى أن “العمل الحقيقي سيبدأ في 15 أيار/مايو (يوم الاثنين) حيث “سنتخذ إجراءات لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإعادة تنظيم منظومة الدولة حتى لا تحدث أزمة أخرى. في الوقت نفسه، سنحارب الفساد ونطالب باستعادة الأموال العامة التي سرقها الأوليغارشيون”.

وبشأن قضية الأقلية الكردية، يرى المرشح الرئاسي لـ (تحالف الأمة) أن “الحل يجب أن يكون في قبة البرلمان”، وقال “سنحل مشاكلنا هناك”.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أشار كليجدار أوغلو إلى أن “الحلفاء لا يثقون بنا بسبب نهج سلطة الرجل الواحد في السياسة الخارجية”. وقال “ستعيد رئاستي وتحالف الأمة سمعتنا الدولية”، حيث “سنتبع سياسة خارجية تأخذ في الاعتبار مصالح البلاد وتتعاون مع الدول الأخرى. ستعود فلسفة: سلام في الوطن وسلام في العالم، في عملنا على الساحة الدولية”.