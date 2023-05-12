روما تطلق خطة أمنية وحظر طيران خلال زيارة زيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الأمنية في روما عن خطة أمنية محكمة بمناسبة زيارة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لإيطاليا يوم غد السبت، تشمل حظر تحليق الطائرات الخاصة والطائرات المسيّرة فوق سماء العاصمة.

ومن المتوقع نشر قوات أمنية خاصة ووحدات شرطة مكافحة الارهاب وخيّالة في شوارع وسط المدينة وتحليق مروحيات للشرطة، كما ستتم عمليات مسح ومراقبة للممرات تحت الأرضية والمنتزهات ونهر (التيبر) الذي يشق العاصمة، خلال الزيارة القصيرة للرئيس الأوكراني التي سيختمها مساء السبت.

ومن المرتقب يلتقي زيلينسكي في روما رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، كما من المتوقع أن يستقبله البابا فرنسيس في الفاتيكان.