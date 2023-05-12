السويد تسعى لإدراج مجموعة فاغنر بقائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم أن سلطات بلاده على استعداد للعمل على إحداث “وحدة داخل الاتحاد الأوروبي لإدراج مجموعة فاغنر في قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب”.

وأشار وزير خارجية الدولة، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في تصريح لصحيفة (داغينز نيهتر) إلى أن ذلك سيتم “بمجرد اكتمال المتطلبات القانونية”.

وكان المتحدث باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو قد أفاد خلال إيجاز الأربعاء الماضي مع الصحافة في بروكسل، بأن المجموعة العسكرية الخاصة المقربة من الكرملين قد تعرضت لعدة عقوبات أوروبية، لأنها تشكل “تهديدًا للبلدان التي تعمل فيها وأيضا للاتحاد الأوروبي”، ولكن تصنيفها “كتنظيم إرهابي” يستلزم “إصدار حكم من محكمة دولة عضو” في الاتحاد.