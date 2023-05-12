ميلوني تلمح لاستفتاء شعبي لتمرير إصلاحات دستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “نريد حكومات يختارها المواطنون لتحقيق رؤيتها في خمس سنوات”، في إشارة إلى تعديلات دستورية يسعى إليها الائتلاف اليميني الحاكم تتضمن الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة.

وأضافت ميلوني الجمعة، في ختام حملة انتخابية محلية بمدينة بريشا (شمال) “إنه الشيء الذي سيعيد إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها وإذا لم يتمكن البرلمان من إقرار إصلاحات من هذا القبيل، فسنطلب ذلك من المواطنين مباشرة عبر استفتاء شعبي”، كون أن الإصلاحات الدستورية تتطلب أصوات ثلثي المشرعين.

وبشأن الموقف الرافض من جانب المعارضة لهذه الإصلاحات، قالت رئيسة الوزراء “لا تنخدعوا، سيقولون لكم إن إصلاح الدستور ليس أولوية”، ولكن “الحقيقة هي أنهم خائفون من الإصلاح الذي سيعيد سلطة الاختيار للمواطنين. نريد شيئين: حكومات مستقرة تدوم 5 سنوات، ووضع سلطة الاختيار بيد المواطنين”.