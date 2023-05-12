أمين عام جامعة الدول العربية يرحب بـ”إعلان جدة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن “الترحيب بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية”.

واوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم أبو الغيط في تصريح صحفي الجمعة أن “الامين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار”.

وأضاف ان “أبو الغيط اشاد كذلك بالجهد السعودي الامريكي في هذا الاطار وكذلك استضافة المملكة لتلك المحادثات”.