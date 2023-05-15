دي مايو رسميا ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج (إضافة)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أن دي مايو سيتسلم مهام منصبة ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي (EUSR) لمنطقة الخليج في الأول من حزيران/يونيو بولاية أولية مدتها 21 شهرًا.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن مهام الممثل الخاص الجديد هي “تطوير شراكة أقوى وأشمل وأكثر استراتيجية للاتحاد مع دول منطقة الخليج من خلال دعم الممثل الأعلى” جوزيب بوريل، في “تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية” للإعلان المشترك بشأن “الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج” في 18 أيار/مايو 2022 ومخرجات المجلس الأوروبي ذات الصلة بتاريخ 20 حزيران/يونيو من نفس العام.

كما يتعين على المبعوث الخاص البحث عن “أفضل السبل للمساهمة في استقرار وأمن المنطقة من خلال الانخراط ودعم الحوار والحلول الإقليمية طويلة الأجل مع الشركاء الخليجيين فرادى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة”، إضافة إلى “الدعم والتعاون مع المجلس الأوروبي والمفوضية للمساعدة في ضمان اتساق العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، والمساهمة في زيادة حضور الاتحاد الأوروبي وفهم دوره” بالمنطقة.

ويتم اقتراح الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي من قبل الممثل الأعلى لتعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي ومصالحه في مناطق ودول محددة، وتزويد الاتحاد بحضور سياسي نشط في تلك المناطق.