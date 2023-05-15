رئيسة المفوضية الأوروبية: الاقبال الكبير بانتخابات تركيا بشرى سارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تركيا بـ”الشريك المهم بالنسبة لنا” معربة عن اعتقادها بأن “الإقبال الكبير على الاقتراع هو بشرى سارة حقًا”، لأنه “إشارة واضحة جدًا إلى أن الشعب التركي مصمم على ممارسة حقوقه الديمقراطية”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين تعليقا على مستوى الاقبال في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في تركيا أمس الاحد وفاقت نسبته الـ88%، “هذا انتصار عظيم”.

وأضافت “نحن نتابع عن كثب وسنرى ما ستجلبه الجولة الثانية” للانتخابات الرئاسية في 28 أيار/مايو بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.