فرونتكس: تدفقات الهجرة غير النظامية عبر وسط المتوسط 4 أضعاف العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بأن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شهدت وفود 42200 مهاجر غير نظامي لحدود الاتحاد عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، ما يعادل أربعة أضعاف العدد المسجل في نفس الأشهر العام الماضي.

وحسب مذكرة نشرتها فرونتكس الاثنين، فإن هذا العدد هو الاعلى المسجل منذ أن بدأت الوكالة في جمع البيانات في عام 2009، بينما تمّ رصد 80700 مهاجر غير نظامي في نفس الفترة، بزيادة بنسبة 30% عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وأشارت فرونتكس إلى تراجع عمليات الدخول غير القانونية عبر كل طرق الهجرة في هذه الاشهر، باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، والذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الوافدين وحيث يتم تحميل المهاجرين في قوارب معدنية صغيرة يتم تجميعها قبل ساعات قليلة من المغادرة، وغالبًا ما يتم سحبها بقوارب صيد إلى المياه القريبة من جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا.

ونوهت وكالة حرس الحدود بأن مهربي البشر يستغلون الوضع السياسي المتقلب في بعض بلدان المغادرة لزيادة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين يتدفقون إلى السواحل الإيطالية هم من ساحل العاج وغينيا وباكستان.