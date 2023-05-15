دبلوماسي إيطالي سابق لدى تركيا يتوقع فوز أردوغان في جولة الإعادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع سفير إيطاليا السابق لدى جمهورية تركيا، كارلو مارسيلي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار/مايو على منافسه في تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو.

ورأى الدبلوماسي الإيطالي في حديث مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية أن أردوغان سيفوز في جولة الإعادة بسبب الدعم الذي “لا يتزعزع” من الأناضول، أما المعارضة فقد “أضاعت فرصة ثمينة”.

وقال: “على أية حال الأصوات الحاسمة هي أصوات المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية التركية، سنان أوغان، الذي سيشكل التوازن الحقيقي” حيث نال في الجولة الأولى أكثر من 5٪ من الأصوات.

وحسب الدبلوماسي الإيطالي السابق لدى أنقرة، فإن “أردوغان، الذي اعتاد على الانتصارات الانتخابية لمدة 20 عامًا، حقق هذه المرة ثلاثة أرباع انتصار”، كون تحالفه “فاز بالانتخابات النيابية ولم يكن ذلك مفروغا منه على الإطلاق وهذا يضمن له حكمًا أسهل إذا فاز في الجولة الثانية وهذا يشكل نصف انتصار”. وأضاف “علاوة على ذلك، لقد حصل على عدد أعلى نسبيًا من الاصوات ليس بعيدا من الأغلبية المطلقة مقارنة بمرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو. لهذا السبب لدي انطباع بأنه (أردوغان) سيفوز في الجولة الثانية”.