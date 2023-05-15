وزير الداخلية الإيطالي يزور تونس ويلتقي رئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي سجل زيارة لتونس اليوم التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التونسي كمال الفقي.

وحسب البيان الصادر في روما، تمحورت المحادثات حو ل “الهدف المشترك” الكامن في “تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة المتاجرين بالبشر”، حيث “تم التأكيد مرارا خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم على مدى متانة العلاقات بين الحكومتين والقائمة على التعاون المخلص ووجهات النظر المتطابقة”.

وأشار البيان إلى أن “إيطاليا تدرك جيدًا أن تونس تبذل جهودًا كبيرة لمنع المغادرات ومحاربة مهربي البشر، الذين يعرضون لخطر حقيقي حياة المهاجرين وسلامة المنقذين. وفي هذا السياق، تمت مناقشة تنفيذ برامج عودة طوعية بمساعدة مشتركة من تونس إلى بلدان منشأ المهاجرين”.

وفي لقائه مع نظيره التونسي أعرب وزير الداخلية الإيطالي “عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها تونس في مراقبة الحدود البحرية والبرية وفي التصدي لشبكات المهربين ومصادرة قواربهم وإنقاذ المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى البر الرئيسي وتزويدهم بالمساعدات اللازمة”، مشددا على “إن دعم إيطاليا للحكومة التونسية للسيطرة على الحدود البرية والبحرية ملموس ويجري تنفيذه من خلال خطط مساعدة فنية وتجهيزات” لازمة في هذا المجال.