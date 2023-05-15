إيطاليا: توافق مع تونس بشأن تعاون أكثر كثافة ومقاربة شاملة لظاهرة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي توافق ونظيره التونسي، كمال الفقي على “طريقة عمل وأشكال تعاون أكثر كثافة على جبهة الهجرة، بما في ذلك على مستوى التحقيقات” لمكافحة عصابات الاتجار بالبشر.

وحسب البيان الصادر في روما، بشأن اللقاء بين الوزيرين الذي جرى في وقت سابق اليوم الاثنين في تونس، “تلتزم إيطاليا أيضًا بتحسين ظروف وآفاق حياة الشباب وتفعيل قنوات هجرة قانونية من أجل التعليم-العمل” للتونسيين وكذلك بـ”الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”، ما يعني “إطار تعاون يعالج ظاهرة الهجرة وفق مقاربة شاملة”.

واتفق المسؤولان الإيطالي والتونسي على “ضرورة العمل معًا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، لمعالجة تدفقات الهجرة وإدارتها”، كما أعرب بيانتيدوزي عن “امتنان إيطاليا للسلطات التونسية لالتزامها بشأن هذه الجبهة الحساسة، وقد تم بالفعل تحديد اجتماعات أخرى على المستوى الفني لمواصلة الإجراءات المشتركة في تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة” بين الطرفين.