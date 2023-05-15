بوريل يتحدث عن “زخم جديد” لتوسع الاتحاد الأوروبي جراء الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا “خلقت زخمًا جديدًا”، حيث أن “أوكرانيا دولة مرشحة وهذا يجلب القوة للمرشحين الآخرين” للانضمام للتكتل الأوروبي الموحد.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية، في حوار الاثنين بعنوان (السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: تعلم لغة القوة) “هذا يمثل أيضًا تحديًا للأوروبيين، نظرًا لزيادة عدد الأعضاء، مما يتعين علينا التفكير في طريقتنا في العمل “.

وقال “علينا أن نركض، وقد حان الوقت الآن، لأنه يجب اعتبار أوكرانيا دولة مرشحة بالأفعال وليس فقط على الأوراق، وهذا سيؤدي إلى تسريع عملية كل من ينتظر” الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.