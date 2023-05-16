وزير الصحة الإيطالي: أزمة كوفيد سلطت الضوء على لامساواة اجتماعية يجب محوها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي، إنه في ظل وباء كوفيد 19، “أبرزت الأزمة الصحية تفاوتات اجتماعية واقتصادية كبيرة، مع مجتمعات محرومة تأثرت إلى حد أكبر وبشدة”.

وأضاف الوزير سكيلّاتشي، في مقال نشرته صحيفة (ميسّاجّيرو)، أن “الأمر كان أشبه بزلزال سلط الضوء على التصدعات الموجودة في النظام وجعلنا نفهم ذلك من خلال كسرها، بهدف وضع حد لعدم المساواة، الذي يمكن تحقيقه لا فقط لاقتناء الإنصاف في المساعدة، بل ومن أجل ضمان أفضل لأمن المناطق الأكثر تطورًا على الأرض أيضاً”.

وكتب وزير الصحة، ملخصاً أعمال قمة مجموعة السبع لقطاع الصحة، التي اختتمت أمس الأول في اليابان، أنه “لذلك أيدنا الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لمعالجة هشاشة الحقائق الإقليمية المختلفة”، كما “أكدنا مجددًا على أهمية معالجة التفاوتات الصحية من خلال ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الطبية”.