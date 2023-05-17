بوريل يلتقي في بروكسل وزير الخارجية الإماراتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل التقى في بروكسل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وأفادت بأن الاجتماع الذي جرى أمس تمّ في “سياق العلاقات الثنائية الممتازة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة”، حيث استعرض المسؤولان “الاهتمامات والمصالح المشتركة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وتغير المناخ على ضوء مؤتمر (كوب 28) المرتقب في دبي”، فضلاً عن قضايا “التنويع الاقتصادي وتحول الطاقة”.

كما تناول الاجتماع “النتائج السلبية للحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”، حيث سلط بوريل الضوء على “أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بحماية النظام العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد والتمسك باحترام ميثاق الأمم المتحدة”.

كما كان الاجتماع أيضًا “فرصة مهمة لإجراء تبادل متعمق حول الوضع الجيوسياسي، مع التركيز بشكل خاص على الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا والتطورات في السودان وإيران”.