البابا يطلق مجددا نداء من أجل السلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أطلق البابا فرنسيس مجددا نداء من أجل السلام في أوكرانيا، وذلك بعد أيام قلائل من استقباله في الفاتيكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال البابا، في ختام لقاء الأربعاء التقليدي المفتوح: “دعونا نصلي للرب من أجل أوكرانيا التي تعاني. هناك معاناة كبيرة. دعونا نصلي من أجل الجرحى والأطفال ومن أجل الذين قضوا ومن أجل عودة السلام “.

وكان الكرسي الرسولي قد تحدث في اعقاب لقاء البابا السبت الماضي مع الرئيس الاوكراني واجتماع الأخير مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر عن “محادثات ودية” تم التطرق فيها “في المقام الأول إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا وما يرتبط بها من احتياجات ضرورية وخاصة تلك الإنسانية”، إلى جانب “التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل بلوغ السلام”.