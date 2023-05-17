الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل وزير الدفاع الإيطالي (إضافة)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي إلى أن اللقاء بين السيسي وكروزيتّو “شهد تأكيد الحرص المُتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المجالين العسكري والأمني”.

ونقل المتحدث في بيان عن وزير الدفاع الإيطالي “الإشادة بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط”.

كما تطرق اللقاء إلى “بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود، وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار”.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء “تناول بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد”.

وأشار إلى أنه “فيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية، لاسيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبى تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار”.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، ومن الجانب الإيطالي رئيس هيئة الأركان جوزيبي دراغوني.