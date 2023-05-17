إيطاليا: ارتفاع ضحايا الأمطار إلى 8 أشخاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت سلطات مقاطعة إيميليا-رومانيا الايطالية اليوم الأربعاء ارتفاع ضحايا الامطار الغزيرة، التي أسفرت عن فيضانات أنهر صغيرة، إلى 8 أشخاص.

وقال حاكم إيميليا-رومانيا، ستيفانو بوناتشّيني “أفكارنا مع الضحايا الثمانية وبعض المفقودين. إليهم ولعائلاتهم تعازي كل المقاطعة”.

وأشار بوناتشيني إلى أن “العديد من الأشخاص تم إجلاؤهم: ثلاثة آلاف في بولونيا (عاصمة المقاطعة) و5 آلاف في فاينزا و5 آلاف آخرين في منطقة رافينا، لكن العدد مرشح للزيادة”.

هذا وصدر بيان مشترك لـ (فورمولا 1) والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أعلنا فيه إلغاء (جائزة إيميليا رومانيا الكبرى) التي كان من المفترض أن يستضيفها مضمار مدينة إيمولا بالمقاطعة يوم الاحد المقبل.