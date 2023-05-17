وزير الدفاع الإيطالي: حوار صريح وبناء مع الرئيس المصري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إلى أنه أجرى حوارا “صريحا وبناء” اليوم الأربعاء في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصف كروزيتّو “القدرة على الحوار” بأنها “أداة مهمة للسلام “، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الإيطالية في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

وأفادت الوزارة بأن “استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، مع إشارة خاصة إلى منطقة الساحل، من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع”.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي قد صرح بأن اللقاء بين السيسي وكروزيتّو “شهد تأكيد الحرص المُتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المجالين العسكري والأمني”.

ونقل المتحدث في بيان عن وزير الدفاع الإيطالي “الإشادة بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط”.