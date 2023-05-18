عالم فيروسات إيطالي: يتحور كوفيد بهدف البقاء ويتطلب مراقبة بأنظمة متعددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال عالم فيروسات إيطالي: “إننا الآن أمام عدد كبير من متحوّرات فيروس كورونا، الذي يتميز بخصائص تسهل حقًا انتشاره المستمر ومحاولته البقاء بطريقة ما، بفضل عدم استقراره وتحوّره المستمر، وقد تمكنا الآن من مراقبته بعناية ومنهجية، لا سيما من خلال الجمع بين أنظمة متعددة”.

وأوضح عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو والمدير الطبي لمستشفى غالياتسي في ميلانو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، معلقًا على المتحور الأخير (XBB.2.3.2)، الذي تم اعتراضه في مستشفى ساكّو بالمدينة، والمتحور عن الجنس الجديد الذي كان تحت المراقبة من قبل الخبراء وعرفته وسائل التواصل الاجتماعي باسم أكروكس (XBB. 2.3).

وسلط أستاذ جامعة العاصمة اللومباردية، الضوء على “تطور مستمر يتم رصده في هذه المرحلة للفيروس”، وذلك “بالتحديد بسبب وجود مناعة هجينة لدى غالبية السكان، تُعطى عن طريق التطعيم، العدوى أو التطعيم ضد العدوى”، إذ “يحتاج الفيروس إلى التحوّر من أجل الاستمرار بالعمل والانتشار”.

وأردف: “لقد أكدت عدة دراسات أجريناها حول: الأمراض المعدية الناشئة”، أن هناك معدلات انتقال عالية لفيروس سارس ـ كوف ـ 2 بين السكان، على الرغم من الانتشار المصلي العالي”، معرباً عن “الاعتقاد بأن من الضروري مواصلة نشاط المراقبة باستخدام أنظمة متنوعة، نظرًا لوجود عدد قليل من المسحات الفردية من المرضى الآن”.

وتابع بريلياسكو: “لذلك يجب علينا أيضًا تخيل استخدام منظم لمياه الصرف الصحي على سبيل المثال”، أي “مراقبة الفيروس فيها، كونها عنصر مهم في مجالات تقييم عديدة. على وجه الخصوص، لقد رأينا بالفعل بالنسبة لكوفيد 19، مدى فائدة وجود تمثيل للدوران الفيروسي”. واختتم بالقول “بعد كل شيء، سيبقى فيروس كورونا معنا من خلال تلك الموجات الشهيرة غير المتزامنة إلى حد ما التي نشهدها في العالم، وبالتالي فإن المراقبة مهمة”.