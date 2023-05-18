ميلوني لكيشيدا: عام صعب يدفع القادة للعمل معاً من أجل الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيروشيما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مخاطبة نظيرها الياباني فوميو كيشيدا: “إننا نشهد عاماً صعباً يدفع القادة للعمل معاً من أجل الأمن”.

وخلال اللقاء الثنائي لرئيسي الحكومتين، الملتئم في هيروشيما، عشية بدء أعمال قمة مجموعة السبع، أضافت ميلوني “شكراً جزيلاً لك، أنا سعيدة جداً لوجودي هنا. تهانينا على العزم والجدية التي تدير بها مجموعة السبع في عام بدأ بشكل غير سهل بالتأكيد، وهو لا يزال كذلك”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “الأمر الأكثر أهمية هو أن تعاوننا وثيق جداً، لأن الرئاسة التالية لمجموعة الدول الصناعية السبع ستعود لإيطاليا. نحن قوتان إقليميتان تلعبان دور المسؤولية، ومن الضروري مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع أن نعمل معًا من أجل الأمن والأمن الاقتصادي أيضاً”.

وأردفت ميلوني: “أنا سعيدة جداً بالواقعية التي تابعنا بها الالتزام بالارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بزيارتك إلى روما، عندما تم الاتفاق على التعاون العلمي والتكنولوجي”، واختتمت مذكّرة بأن “من المقرر عقد اجتماع حول قضايا الأمن والدفاع في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.