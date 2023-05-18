ميلوني لكيشيدا مازحة: سعيدة لوجودي هنا لكن المشكلة هي اختلاف التوقيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيروشيما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لنظيرها الياباني فوميو كيشيدا، مازحة: “أنا سعيدة لوجودي هنا، لكن المشكلة هي اضطراب الرحلات الجوية الطويلة جرّاء اختلاف التوقيت”.

وخلال اللقاء الثنائي لرئيسي الحكومتين، الملتئم في هيروشيما، عشية بدء أعمال قمة مجموعة السبع، سأل كيشيدا ميلوني عن حالها وكيف سارت الرحلة، فأجابت رئيسة الوزراء: “كانت جيدة جداً، لكنني واجهت للتو بعض المشاكل بسبب تغيّر التوقيت”، أذ تتقدم هيروشيما روما بسبع ساعات في الزمن.

هذا وقد تبادل رئيسا الحكومتين المجاملات، قبيل بدء اللقاء الثنائي الذي لا يزال جارياً، بينما كان اللقاء الأخير الذي جمعهما في كانون الثاني/يناير الماضي، خلال زيارة كيشيدا لروما.

وقالت ميلوني للصحفيين مبتسمة لدى وصولها إلى الفندق الذي تم فيه عقد اللقاء، في إطار مدينة “محصنة” لاستضافة القمة، “أنا سعيدة لحضوري هنا، كما إنني سعيدة لعلاقتنا”، مع اليابان.