وزير إيطالي: مجلس الوزراء سيعلن “طوارئ كارثية” جرّاء سوء الطقس يوم الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن في اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الثلاثاء المقبل، “سيتم إعلان حالة طوارئ كارثية، وستتم الاستجابة للتدخلات الأولى”.

وأضاف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو، في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “تم بالفعل الإعلان عن وقف الرهون العقارية وتحصيل الضرائب”، في المناطق المتضررة. وأعلن أنه “بالاتصال الوثيق مع السلطات المحلية، سنسعى بين اليوم وغدًا لمحاولة فهم خطورة حالة الطوارئ والتدخلات الأولى”.

وذكر الوزير بيكيتّو، أنه “بعد اتباع هذا المنطق، سيتم إجراء تقييمات أكثر شمولاً”، مذكّراً بأن “إيميليا رومانيا هي المقاطعة الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، لكن حدثًا خاصًا للغاية وقع مع عدم انحسار المد البحري”.

أما بالنسبة لأي تصحيحات سيتم إجراؤها في سلسلة الإدارة الإقليمية، فقد أشار بيكيتّو إلى أن “إيميليا رومانيا هي إحدى المقاطعات التي تعمل إداراتها بشكل جيد، كما أن التصحيحات تكون مفيدة دائمًا هناك حيث يدرك المرء أن شيئًا ما لا يعمل، لكن لدينا مشكلة بيروقراطية وطنية كبيرة”. واختتم بالقول إن “هناك على الأرجح حزمة إصلاحات كاملة يجب تحسينها”.