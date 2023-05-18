مستثمر إيطالي: ميلانو مثالية لاستضافة مقر محكمة براءات الاختراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعرب مستثمر إيطالي عن الاقتناع بأن “استضافة مقر المحكمة الأوروبية الموحدة لبراءات الاختراع (Tub)، يُعدّ خطوة أساسية إلى الأمام لتبسيط وتوحيد منح حقوق الملكية الفكرية في جميع دول الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح رئيس جمعية الشركات الدوائية الإيطالية (فارميندوستريا)، مارتشيللو كاتّاني، في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الخميس، أن عاصمة مقاطعة لومبارديا (شمال)، “تظل موقع مثالياً لمحكمة براءات الاختراع”، كما أن “مجرد فكرة توزيع مسؤوليات المحكمة الموكلة إلى لندن سابقًا في مجال الكيمياء، الأدوية وعلوم الحياة، على باريس، ميونيخ وميلانو، تثير قلقًا كبيراً”.

وذكرت الصحيفة، أن “ما أثار المخاوف هو ما ورد في مذكرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة: في جلسة 8 أيار/مايو 2023، قررت هيئة الرئاسة أنه اعتباراً من 1 حزيران/يونيو 2023، توكل الإجراءات المعلقة من قبل القسم المركزي والمرتبطة ببراءات الاختراع في الأقسام الخاصة بمجال الاحتياجات الصيدلانية والبشرية بأكملها، إلى مكتب باريس، بينما تُعهد تلك المدرجة تقنيًا تحت قسم الكيمياء وعلم المعادن، لقسم ميونيخ “.

وتابعت: “لذلك، فمن المستغرب أنه لم يرد ذكر لميلانو كمقر ثالث للفريق المركزي، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات لبلوغ هذا الهدف جارية منذ شهور وظلت عالقة على وجه التحديد بسبب إحجام فرنسا وألمانيا عن التخلي”.

ولفت كاتاني، إلى أن “إيطاليا تعد مركزًا للابتكار في مجال المستحضرات الصيدلانية وستتم معاقبتها بذلك، حتى لو كان ذلك فقط من خلال توزيع المهارات”. وأوضح أنه “فيما يتعلق بالتأثير على الأبحاث وبراءات الاختراع، فأن وجود المحكمة بدون تقسيمات فرعية في ميلانو سيخلق فرصًا لتفاعلات أكبر مع النظام العلمي والاقتصادي”.

وخلص رئيس الاتحاد الوطني الأول الذي يمثل شركات الأدوية، محذراً من أن “ضياع هذه الفرصة ستدفعنا خطوة إلى الوراء مقارنة ببقية أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، في سياق المنافسة العالمية غير العادية”.