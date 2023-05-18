تاياني: سلام أوكرانيا يعني حريتها واستقلالها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه “على المستوى العام، لا نرى في الوقت الحالي شروطًا لبدء مفاوضات من أجل أوكرانيا”، لكن “نحن نتبنى موقفاً واضحاً للغاية: السلام العادل، أي العدالة، يعني الحرية والاستقلال لأوكرانيا”.

وفي إحاطة برلمانية حول المهمات العسكرية الخارجية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الخميس، أضاف الوزير تاياني، أنه “مع ذلك، فمن المهم إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة والتفكير بالسبل الممكنة للتفاوض بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هذا الأمر “مفيد أيضاً للإبقاء على دعم الرأي العام الأوروبي والأطلسي ودحض التصور السائد في العديد من الدول غير الحليفة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي ترى أن الصين فقط هي من يعمل لأجل السلام حالياً”.

وتحدث تاياني، عن “وضع مأساوي، ينطوي على مأزق دموي في منطقة دونباس (جنوب شرق) في ظل انتظار هجوم كييف المضاد”، مبيناً أن “انفجار طائرات بدون طيار فوق الكرملين، والصعوبات التي تندد بها مجموعة (فاغنر) العسكرية الخاصة وعلاقاتها المتضاربة مع المؤسسة العسكرية الروسية، يمكن أن تكون أعراض انقسام وضعف متزايدة لموسكو، لكن علينا توخي الحذر دائماً”.