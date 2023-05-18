أوكرانيا والقرن الافريقي وتونس على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم الاثنين القادم، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل “العدوان الروسي على أوكرانيا و(الأوضاع في) القرن الأفريقي”.

وحسب الموقع الالكتروني لمجلس الشؤون الخارجية، سيتبادل رؤساء دبلوماسية دول الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول غرب البلقان، ويلي ذلك مناقشة غير رسمية على مأدبة غداء مع نظرائهم من الدول الست في المنطقة: صربيا وألبانيا وكوسوفو والبوسنة والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وفيما يتعلق بقضايا الساعة، سيتطرق المجلس، من بين أمور أخرى، إلى الأوضاع في آسيا الوسطى وتونس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

من المتوقع أن يوافق مجلس الشؤون الخارجية على ميثاق سياسة الأمن والدفاع المشتركة ( (CSDPالمدني، بالإضافة إلى المخرجات المتعلقة بسياسة الدفاع السيبراني للاتحاد الأوروبي وفجوة التمويل الإنساني.