ايطاليا: التزام بـ43 مهمة خارجية هذا العام بكلفة 1.31 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير دفاعها غويدو كروزيتّو، إن “التزام عام 2023 ينطوي على مشاركتنا بـ43 مهمة خارجية، بمتوسط 7500 وحدة عسكرية تقريبا وباستخدام ألوية ذات حد أقصى يزيد بقليل عن 12 ألف فرد، وبتكلفة مالية إجمالية تبلغ 1.31 مليار يورو”.

وفي إحاطة حول المهمات العسكرية الخارجية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الخميس، أضاف الوزير كروزيتّو، أن “علينا احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الناتو للوصول إلى مشاركة بنفقات الحلف بحجم 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، لكن “إن ظن أي شخص أن هذا يتحول على الفور إلى أسلحة، فهو يجهل أفكار هذه الحكومة أو وزير الدفاع الحالي”.

وذكر الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) أن “منصبي ينطوي على الايمان بأن استتباب الأمن، على سبيل المثال في إفريقيا، يتحقق من خلال جعل دول تلك القارة تنمو اقتصاديا، وبأن البعثات الدولية التي يمولها الدفاع، من شأنها أن تحل الأمن من خلال فتح مستشفيات ومدارس، وممارسة الإعداد المهني”.

وأوضح وزير الدفاع أن “الإطار الأمني ​​الذي أنشأته القوات المسلحة هو الشرط الأساس، لأنه لا يوجد شرط مسبق لتحقيق الديمقراطية والسلام إذا لم يكن هناك أمن، يتم خلقه بفضل استخدام القوات المسلحة وقوات الشرطة”.