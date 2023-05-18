وزير الدفاع الإيطالي: الوضع في السودان مدعاة القلق الأكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو إلى أن “الوضع الذي انفجر هذا العام في السودان” بالمواجهة العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع هو الذي “يثير قلقًا أكبر في الوقت الراهن”.

وحذر الوزير، خلال إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الخميس، من أن “حربا أهلية في السودان تخاطر بأن يكون لها تداعيات سلبية ليس فقط على البلد نفسه، ولكن على مصر وليبيا مما يؤدي إلى زعزعة استقرار دول تضررت أصلا من الأزمة الأوكرانية”.

وأضاف الوزير، الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في القاهرة، “مثلا، مصر تضررت من (أزمة) القمح ومن زيادة تكلفة الطاقة. فإذا أضفنا إلى ذلك مشكلة هجرة” من السودان “وأيضا إلى ليبيا، فإن الحصيلة، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث في تونس، تعني المزيد من التدهور للأوضاع الداخلية والاستقرار” لدول المنطقة وهذا له “تداعيات علينا أيضًا”.

ونفى وزير الدفاع وجود أي خطة لبعثة سلام إلى السودان.