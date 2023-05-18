تاياني: عملنا بلا كلل لتعبئة المجتمع الدولي بشأن وضع تونس الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن حكومة بلاده “عملت بلا كلل في الأشهر الأخيرة لتعبئة المجتمع الدولي ولا سيما مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي” فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في تونس.

وقال تاياني، خلال إحاطة الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ “نحن قلقون بشأن الاستقرار الاجتماعي والخط الذي اتبعناه هو التماس تمويل وفي نفس الوقت ربط تنفيذه بالإصلاحات الأساسية. نحن بحاجة إلى أن نكون عمليين للغاية في هذه الجبهة”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نخطط لزيادة تعزيز التعاون في مجال الهجرة أمام زيادة غير المسبوقة في التدفقات غير النظامية”.

وفي إشارة إلى الهجوم الأخير على (كنيس الغريبة) اليهودي بجزيرة جربة، أردف تاياني “نحن قلقون بشأن ما حدث في جربة من الناحية الأمنية، ولكن أيضا من حيث مخاطر انخفاض أعداد السائحين في تونس، لأن السياحة تنمّي الاقتصاد وبالتالي تخفف التوتر الداخلي”.