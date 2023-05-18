تأكيد ياباني-إيطالي على “دعم نظام دولي حر ومفتوح وفق سيادة القانون”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/هيروشيما- أفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ونظيرته الايطالية جورجا ميلوني اتفقا على “تصميم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمة هيروشيما على دعم النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون وإبداء التضامن الراسخ مع أوكرانيا.

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية، صدرت الخميس في أعقاب اللقاء الثنائي الذي استمر قرابة الساعة، إن رئيسي الحكومتين اليابانية والإيطالية “أكدا أنهما سيستمران في فرض عقوبات صارمة على روسيا والتضامن القوي مع أوكرانيا”.

كما نقلت المذكرة عن كيشيدا الاعراب عن “الرحيب بالتقدم المحرز في التعاون في مجالي الأمن والدفاع”، كما “تبادل الزعيمان الافكار لتعميق المناقشات حول تعاون ملموس من خلال الحوار السياسي العسكري والقنوات الأخرى”.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء الياباني لميلوني عن “تعازيه للخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة في إميليا-رومانيا”، التي أسفرت، وفق آخر حصيلة، عن 13 قتيلا وشردت الآلاف.