الفاتيكان: على الجماعة الدولية ألا تقبل استمرار الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ناشد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين القادة الأوروبيين على العمل من أجل التوصل إلى “سلام عادل في أوكرانيا”، مؤكدا أن “الكرسي الرسولي سيستمر في لعب دوره في هذا السياق”.

وشدد الكاردينال بارولين، في مداخلته خلال مشاركته في أعمال القمة الرابعة لمجلس أوروبا التي التأمت في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك في اليومين الماضيين، على “ضرورة ألا تقبل الجماعة الدولية باستمرار الحرب في أوكرانيا”، داعياً إلى “التنبه دوماً للشعب الأوكراني الذي يتألم ويموت”، حسبما نقل عنه إعلام الفاتيكان

ورأى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الحرب في أوكرانيا “أظهرت وللأسف أن البحث الشغوف عن سياسة جماعية وتمتين العلاقات المتعددة الأطراف أصبحا بمثابة حنين إلى الماضي البعيد”، وقال: “يبدو أننا نشهد اليوم غروب شمس حلم السلام”.

ودعا بارولين إلى “التوقف عند الروح الذي حرك مؤسسي مجلس أوروبا”، مذكراً الحاضرين “بالسؤال الذي طرحه البابا فرنسيس في خطابه إلى السلطات المدنية والسياسية في بودابست خلال زيارته الرسولية الأخيرة إلى المجر، عندما قال: “إذ نفكر بأوكرانيا التي دمرتها الحرب، نتساءل أين هي جهود السلام الخلاقة؟”.

وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الكرسي الرسولي “لن يوفر جهداً من أجل التوصل إلى هذا الهدف”.

وتأتي كلمات بارولين بعد اللقاء الذي جمع السبت الماضي البابا فرنسيس بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في الفاتيكان، وأكد خلاله الطرفان على “ضرورة متابعة الجهود الإنسانية دعما للشعب الأوكراني”.