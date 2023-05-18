برلسكوني قد يغادر المستشفى غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أفادت مصادر طبية بأنه من المحتمل أن يغادر رئيس الوزراء الأسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني مستشفى سان رافّايلي الذي أدخل إليه في 5 نيسان/أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي، حيث يعاني منذ مدة من ابيضاض الدم النخاعي المزمن وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظم.

ومكث برلسكوني (86 عاما) في البداية في العناية المركزة، ثم تم نقله إلى قسم عام بالمستشفى يوم الأحد 16 نيسان/أبريل.

ويمثل حزب برلسكوني الكيان السياسي الثالث في الائتلاف اليميني الحاكم، ويعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني الرجل الثاني في الحزب.