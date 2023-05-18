أمين عام ناتو: على قمة فيلنيوس معالجة تهديد الإرهاب وعدم الاستقرار في الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/لشبونة- أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ إلى أن قمة فيلنيوس المقررة في 11-12 من شهر تموز/يوليو المقبل ستكون فرصة للحلفاء لمعالجة “التهديد المستمر للإرهاب وعدم الاستقرار في الجنوب”، بما في ذلك “أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في إفريقيا”، حيث تتجه موسكو وبكين الآن “لشق طريقهما في المنطقة”.

وشدد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس في لشبونة مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، على أنه “يتعين علينا أن نفعل المزيد لبناء القدرة الدفاعية مع الشركاء الرئيسيين في الجنوب، مثل تونس وموريتانيا والأردن”.

كما أكد الامين العام للحلف على “الحاجة إلى زيادة قدرات البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت سطح البحر على الصمود”، مشيرًا إلى أن “الناتو أنشأ مؤخرًا خلية بنية تحتية تحت سطح البحر لتنسيق الجهود بين حلفاء الناتو والشركاء والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المشتركة مع الاتحاد الأوروبي”.

كما أعرب ستولتنبرغ عن الترحيب بالزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي للبرتغال، ودعا جميع الحلفاء إلى تسريع وتيرة الانفاق لتصل إلى هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. وقال “إننا نواجه العديد من التحديات التي لا يمكن لأي دولة أو قارة مواجهتها بمفردها. لذلك يجب أن نتخذ قرارات جريئة”.