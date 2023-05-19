ميلوني تدعو لـ”تعاون أفضل وأكثر فعالية” مع جنوب العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/هيروشيما- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على “الحاجة إلى تعاون أفضل وأكثر فعالية مع جنوب العالم”.

وأضافت، مخاطبة الجلسة الأولى المخصصة للاقتصاد العالمي، خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الملتئمة في مدينة هيروشيما “بالتالي، ينبغي علينا العمل معًا لإقامة نظام اقتصادي دولي حر ومفتوح، والتركيز على توسيع العلاقات التجارية مع الحفاظ على مبادئ الانفتاح والشفافية وسيادة القانون والمنافسة العادلة، لأنه لا يمكن أن يكون السوق حرًا إذا لم يكن عادلاً”.

وقبل انطلاق القمة، سجل قادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى زيارة لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام، حيث وضعوا إكليلا من الزهور في النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية، وشاركوا في حفل غرس الأشجار بحديقة هيروشيما للسلام.

وكتبت ميلوني على الكتاب الرسمي للضيوف بالمتحف: “اليوم نحني رؤوسنا ونتأمل في صلاة. علينا ألا ننسى أنه ليس للظلام الكلمة الأخيرة (…) نتذكر الماضي لنكتب معًا مستقبلًا من الأمل”.